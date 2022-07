Special Olympics in Regensburg: Es geht nicht ums Gewinnen

Eintritt zu den Wettkämpfen frei

Die sportlichen Wettbewerbe werden noch bis Samstag an verschiedenen Veranstaltungsstätten in und um Regensburg ausgetragen - darunter die städtische Sportanlage am Oberen Wöhrd, der Dultplatz und der Guggenberger See. Interessierte können die Sportveranstaltungen vor Ort verfolgen - der Eintritt ist kostenfrei. Bei Wettbewerben in Innenräumen ist ein 3G-Nachweis nötig. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm mit Workshops und Festen.

Längere Pausen geplant: Anpassungen wegen Hitze

Jedoch kann es wegen der Hitze Anpassungen beim Ablaufplan bei den Wettkämpfen in Regensburg geben. Das hat einer der Organisatoren des Wettbewerbs auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitgeteilt. Das heißt: Wettbewerbe beginnen möglicherweise früher, werden verkürzt oder Pausen werden verlängert.

Einzelne Disziplinen könnten wegen der hohen Temperaturen auch ganz gestrichen werden, so die Information. Zunächst gab es dazu aber noch keine konkreten Planungen. Über mögliche Maßnahmen soll tagesaktuell entschieden werden.