Special Olympics: "Home Town Programm" auch in Bayern

Bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten knapp 7.000 Sportler und Sportlerinnen aus aller Welt in 26 Sportarten an. Doch ehe es so weit ist, greift das sogenannte "Host Town Programm", an dem sich auch Kommunen aus Bayern beteiligen.

Mehr Anreize für Inklusionssport

Begegnungen schaffen ohne Grenzen – das ist das Leitmotiv des Programms. Alle Kommunen, die deutschlandweit mitmachen, haben sich mit inklusiven Projekte und Initiativen beworben mit dem Ziel, auch nach den Weltspielen für mehr Inklusion und damit Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung in ihren Gemeinden zu sorgen. Außerdem solle dadurch der Anreiz geschaffen werden, mehr Inklusionssport zu ermöglichen, sagte Christine Krajeweski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland.

38 Kommunen in Bayern sind dabei

In Bayern beteiligen sich 38 Kommunen an dem Host Town Programm. Sie begrüßen 1.600 Gäste aus 30 Delegationen. So kommt zum Beispiel die Delegation aus Togo in Coburg unter, Kombodscha lernt das schwäbische Oettingen kennen und Thailand ist in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Die Delegation aus Kanada bleibt nach ihrer Landung in der bayerischen Landeshauptstadt, bevor es dann am Donnerstag weiter nach Berlin geht.