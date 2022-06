Special Olympics: Eröffnung ein megaschönes Erlebnis

Vom 19. bis 24. Juni werden im ganzen Stadtgebiet 4.000 Athleten und Athletinnen ihre Wettbewerbe bestreiten, darunter auch 200 Sportler und Sportlerinnen internationaler Delegationen aus 13 Ländern. Schon bei der Eröffnungsfeier war die besondere Stimmung zu spüren. So etwas sei "schon mega, megaschön", sagt Stefanie Scherer, Athletensprecherin Special Olympics Bayern zum Auftaktspektakel. "So ein Erlebnis werde ich nie vergessen."

Teilnehmer Mario Feuchtinger, Special Olympics Bayern, will dagegen "mit einem Lächeln" in die Wettkämpfe gehen und so einen Erfolg mitnehmen. Auch die Helfer der Special Olympioniken sind mit vollem Herzen dabei. Anna Diller, Helferin im bayerischen Team, hat als Schiedsrichterin angefangen und kommt mittlerweile "eigentlich nicht mehr los."

Spiele 2022 nicht nur ein Probelauf für die World Games

Die Nationalen Spiele 2022 für Menschen mit geistiger Behinderung sollen in der Bundeshauptstadt mehr als nur ein Probelauf für die World Games sein, die 2023 ebenfalls in Berlin und damit zum ersten Mal in der Geschichte in Deutschland stattfinden. Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, lobte die Spiele als eine "großartige Chance".