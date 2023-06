Special Olympics: Dorian aus Zwiesel auf dem Weg nach Berlin

Nur zehn Schwimmer aus Deutschland dürfen zu den Special Olympics World Games nach Berlin. Der 25-jährige Dorian Burkhardt aus Zwiesel im Kreis Regen, der auch schon länger im Landeskader Bayern schwimmt, ist einer von ihnen und sehr stolz darauf: "Für mich bedeutet es einfach alles, dabei zu sein. Denn dafür habe ich vier Jahre lang trainiert und es ist schon größer als alles, was ich vorher gekannt habe."

Training an sechs Tagen pro Woche

Der 25-Jährige trainiert seit Jahren regelmäßig. In den letzten Monaten standen sechs Tage die Woche jeweils zwei Stunden im Zwieseler Hallenbad auf dem Programm. Dorian Burkhardt trainiert auch bei den "Arnbrucker Fröschen", einem Schwimmverein in Arnbruck im selben Landkreis. Aber in den letzten Monaten nahm ihn seine Mutter Janine Burkhardt selbst unter die Trainerfittiche, täglich nach ihrem Feierabend als Krankenschwester: "Der Tag ist wirklich voll. Mein Tag beginnt so kurz nach fünf morgens und endet dann so halb zehn oder zehn Abends. Freizeit für die Eltern gibt es nicht mehr. Freizeit für die Eltern ist im Moment einfach unser Kind", sagt die Mutter. Auch Dorian kann immer erst nach Feierabend trainieren. Er arbeitet tagsüber in einer Werkstatt der "Lebenshilfe".

Motorik lässt sich im Wasser gut schulen

Dorian ist mit einem Gendefekt zur Welt gekommen. "Das Chromosom X ist bei ihm kaputt", erzählt seine Mutter, "und dadurch hat er eine geistige Behinderung, die auch große Auswirkungen auf seinen Alltag hat". Dorian brauche ständig Betreuung durch Erwachsene. Auch die Feinmotorik ist bei dem inzwischen 25-Jährigen gestört.

Aber von all dem merkt man aber nichts, wenn sich Dorian im Wasser bewegt: "Schwimmen bedeutet für mich alles. Ich fühle mich dort einfach wohl", sagt Dorian selber von sich. Im Wasser kann man die Motorik gut schulen, sagt seine Mutter. Der Körper fühlt sich leicht an. Das habe Dorian schon als Kleinkind gemerkt. Bereits mit zweieinhalb Jahren sei er völlig unerschrocken in jeden Badesee reingelaufen. Der Bub lernte schon mit zweieinhalb Jahren schwimmen.

Dreifacher Meister als Paraschwimmer

Auch sein Stiefvater Rudi Sporrer, den seine Mutter kennenlernte, als Dorian drei Jahre alt war, wurde zum Sportförderer für den Buben. Er war viele Jahre ehrenamtlicher Fußballtrainer im Bayerischen Wald. 2013 meldete die Lebenshilfe Dorian für seinen ersten Schwimm-Wettbewerb an. Da wurde dann schnell sein Schwimmtalent erkannt. Seitdem hat er unzählige Wettkämpfe mitgemacht und viele gewonnen. Alleine im letzten Jahr wurde er zum Beispiel dreimal nationaler Meister bei den Paraschwimmern, wie man die Schwimmer mit körperlichen Handicaps nennt.

Mit den Eltern in Berlin

Die Eltern werden ihm in Berlin die Daumen drücken und auch mit dabei sein. Die Mama hofft auf eine Goldmedaille, der Papa stapelt lieber tiefer. Dorian sagt, eine Medaille wäre schön, aber wenn nicht, sei er auch zufrieden. Besonders freut die Eltern, dass die "Special Olympics" heute viel stärker öffentlich wahrgenommen werden als früher: "Es ist wichtig, dass man sie wahr nimmt und auch ernst nimmt, weil die richtig was können. Wenn man so einen Wettkampf verfolgt, dann sieht man, was sie leisten mit ihren Behinderungen", sagt Janine Burkhardt.

Special Olympics World Games 2023

Rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten bei den "Special Olympics World Games 2023" in Berlin an. 190 Delegationen aus aller Welt werden erwartet. Wettkämpfe gibt es in 26 verschiedenen Sportarten von Badminton über Judo bis zu Volleyball. Die Veranstaltung soll "ein internationales, buntes Fest des Sports" werden, so verkündet es die Homepage, "für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung".