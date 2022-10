Special Olympics Bayern: Bereit für die Winterspiele in Bad Tölz

"Gemeinsam stark!", unter diesem Motto gehen bei den Special Olympics Winterspielen Bayern in Bad Tölz vom 23. – 26. Januar 2023 insgesamt 620 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung an den Start.

Die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl und der Skilangläufer Lucas Bögl sind gemeinsam mit den teilnehmenden Sportlern Paula Bönte und Ralph Merz die Botschafter für diese Spiele.

Martina Ertl betont "hohen Stellenwert" der Special Olympics

Die Lenggrieserin engagiert sich aus Überzeugung für die Winterspiele 2023 in Ihrer Heimat: "Ich bin stolz, Botschafterin der Winterspiele sein zu dürfen und freue mich vielleicht einen kleinen Beitrag für eine tollen Veranstaltung leisten zu können. Die Winterspiele haben einen hohen Stellenwert, besonders da sie in unserer schönen Heimat stattfinden. Und ich freue mich auf die Leistungen und die glücklichen Gesichter der Sportler."

Lucas Bögl: Diese Spiele bringen Freude, Sportsgeist und Spaß

Auch Bögl vom SC Gaißach blickt voller Vorfreude auf sein Engagement und die Winterspiele: "Mit meinem Engagement für SOBY (Anm. d. Red.: Special Olympics Bayern) möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Athletinnen und Athleten Freude, Sportsgeist, Spaß und vieles mehr erleben und zeigen dürfen. Gemeinsam können wir so viel erreichen und ich freue mich schon jetzt auf all die beeindruckenden Leistungen."

Paula Bönte startet für die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen

Die 18-Jährige Bönte ist Schülerin der Von-Rothmund-Schule. Auf ihre Aufgabe freut sie sich sehr: "Als Gesicht der Special Olympics Winterspiele darf ich die vielen, tollen Sportler, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, in der Öffentlichkeit vertreten.“ Bei den Winterspiele 2023 geht sie für die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen in der Sportart Ski Alpin an den Start: "Ich freue mich auf das Skifahren und bei den Wettbewerben viel Spaß zu haben." Der vierte Botschafter Ralph Merz startet für die DAV Sektion Bad Tölz in der Sportart Klettern.