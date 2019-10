Spannung an der Spitze: Ist das gut für die Bundesliga?

Die Bundesliga ist so spannend wie selten: Die ersten neun Mannschaften sind in der Tabelle nur durch zwei mickrige Punkte getrennt. Und das nicht nach dem ersten oder zweiten, sondern vor dem 9. Spieltag. Die zu Beginn gehypten Dortmunder und die Bayern, die sich vergleichsweise spät, aber dann doch noch mit namhaften Spieler verstärkt haben, finden nach sich dem ersten Saisonviertel plötzlich auf Augenhöhe mit Teams wie Freiburg oder Wolfsburg.

Interessant ist das allemal, aber: Spannung an der Spitze: Ist das gut oder schlecht für die Bundesliga? Vor allem auch im Hinblick auf die europäischen Wettbewerbe – dort haben sich die deutschen Teams ja bislang – mit Ausnahme vielleicht des 7:2 der Bayern gegen Tottenham – bislang ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und das dürfte eventuell wechselwilligen Stars aus dem Ausland auch nicht entgangen sein.

Frage der Woche - diskutieren Sie mit!

Was ist ihre Meinung zu Thomas Müller? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fussball. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 26. Oktober, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.