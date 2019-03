1860 München empfängt Unterhaching zum Stadtderby

Noch ist Unterhaching auf Platz sechs in der dritten Liga, die Löwen sind knapp dahinter auf Platz acht. Aber das kann sich schnell ändern. Im Derby im Stadion an der Grünwalder Straße geht es (Dienstag, 12.03.2019, 19.00 Uhr) darum, wer die stärkste Münchner Mannschaft in dieser Klasse wird.

Siegreiche Sechziger gegen torgefährliche Spielvereinigung

Aktuell spricht mehr für die Sechziger mehr als für die Vorstädter. Unterhaching kommt mit fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen ins Städtische Stadion an der Grünwalder Straße. Dort treffen sie auf die Löwen, die in den letzten vier Begegnungen drei Siege einfahren konnten. Allerdings hat die Spielvereinigung, obwohl zuletzt eine arge Torflaute herrschte, immer noch den zweitgefährlichsten Sturm der Liga. Vor allem Stefan Hain und Stefan Schimmer haben zusammen schon 23 Mal getroffen.

Münchner Verteidigung besonders gefordert

Genau darauf müsse man achten, warnte 1860-Trainer Daniel Bierofka. "Unterhaching ist natürlich auch eine Mannschaft, die nach vorne wahnsinnig viel Qualität hat. Wir müssen Leidenschaft und dieses unbändige Verteidigen abrufen", sagte der 40-Jährige.

"Ein Spiel mit eigenen Gesetzen"

Für Unterhachings Trainer Claus Schromm kommt das Derby aber trotz der Schwächephase seines Teams genau zur rechten Zeit: "Da wird irgendwie alles auf Null gesetzt und da zählen andere Gesetze". Und er ergänzt: "Wir freuen uns auf das Spiel auf Giesings Höhen vor voller Hütte und hoffen natürlich, dass wir dort kaltschnäuziger sind als zuletzt".

40-Punkte-Marke im Visier

Für beide Mannschaften könnte ein Sieg nicht nur die Münchner Vorherrschaft in der Liga bringen. Er könnte zudem ausgesprochen beruhigend wirken. Die 40 Punkte-Marke wäre damit erreicht. Und gemeinhin bedeutet diese Punktzahl zumeist den Klassenerhalt. Was allerdings vor allem beim Aufsteiger 1860 für Erleichterung sorgen könnte.