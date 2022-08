Spannend-sportlich: Mit dem Rad auf den Spuren von Olympia 1972

Schlusspunkt: Regattastrecke in Oberschleißheim

Um zum Ziel der Radtour zu gelangen, der Regattastrecke in Oberschleißheim, muss man sich nochmal etwas ins Zeug legen - dafür wird man mit einem landschaftlich sehr reizvollen Weg am kleinen Feldmochinger See vorbei belohnt. In Oberschleißheim fanden die Ruder- und Kanurenn-Wettbewerbe statt. Wie im Olympiazentrum hat man es auch hier geschafft, die Rennstrecke mit Büschen und Hecken harmonisch in die weiträumige Landschaft des Dachauer Moores einzubetten.

Spirit von 1972

Tatsächlich kann man der Atmosphäre des damaligen Sommers, den „Spirit of 1972“, an den einzelnen Stationen ein wenig nachspüren. Ein Highlight der Tour sind die vielen Original-Schriften und Piktogramme vom Chefdesigner der Spiele, Otl Aicher, die bis heute an vielen Gebäuden und Wegweisern zu sehen sind. In ihrem schlichten Design wirken sie moderner als je zuvor.

Die typische Münchner Gastfreundschaft kann man ebenfalls gut genießen - zum Beispiel bei einer Einkehr im Biergarten im Englischen Garten - am Chinesischen Turm oder im Seehaus oder im Palmenhaus im Park von Schloss Nymphenburg.