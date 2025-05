Spanier folgt auf Norweger: Barcala übernimmt FCB-Frauen

Die FC Bayern Frauen haben einen neuen Trainer: José Barcala wird ab der kommenden Saison das Team übernehmen. Der 43-jährige Spanier erhält in München einen Vertrag bis 2027. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Teil des FC Bayern München zu werden. Der Verein steht für Spitzenleistungen und große Ambitionen, was die Aufgabe noch spannender macht. Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel und kann es kaum erwarten, loszulegen", wird Barcala auf der Vereinshomepage zitiert.

Kaum Erfahrung als Cheftrainer: Barcala folgt auf Straus

Zuletzt war Barcala in der Schweiz tätig. Bei Servette FC Chenois Feminin in Genf besaß er eigentlich noch einen gültigen Vertrag bis 2026. Servette FC hatte die Hauptrunde in der Schweizer Liga als Dritter abgeschlossen, in den Play-offs folgte das überraschende Aus gegen Grasshopper Club Zürich.

Barcala ersetzt nun Erfolgstrainer Alexander Straus, unter dem zwei Meisterschaften in Folge gelangen - und in dieser Saison, erstmals in der Vereinsgeschichte, das Double. Straus verlässt den FC Bayern in Richtung Los Angeles. Barcala, der in Servette erstmals Cheftrainer einer Mannschaft war, muss also große Fußstapfen füllen.

Barcalas Profil: "Straus sehr ähnlich"

Francisco De Sá Fardilha, Technischer Leiter der FCB Frauen, erklärte, Barcala solle den Weg von Straus fortführen. "José wird eine moderne Trainingsmethodik einbringen, die der Arbeit seines Vorgängers Alexander Straus sehr ähnlich ist. Er ist ein guter Kommunikator, der viel Erfahrung mit der Entwicklung von Topspielerinnen und eine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Talenten hat", so De Sà Fardilha.

Direktorin Bianca Rech gab Barcala gleich große Ziele mit - nicht nur die Meisterschaft soll geholt werden, auch die Champions League, in der der FC Bayern in dieser Saison im Viertelfinale an Olympique Lyon gescheitert war: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit José Barcala einen Trainer gefunden haben, der sowohl menschlich als auch sportlich perfekt zu uns passt. Wir wollen weiter daran arbeiten, ein Team zu formen, das in der Lage ist, Titel auf nationaler und internationaler Bühne zu gewinnen."