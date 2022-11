Spanien - Deutschland I 27.11., 20 Uhr | Livereportage zum Hören

Nach der ersten Partie gegen Japan, wartet mit Spanien nun der vermeintlich stärkste Gegner in der Gruppe E auf die deutsche Nationalmannschaft.

0:6-Debakel in der Nations League vor zwei Jahren

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im November 2020 aufeinander. In der Nations League setzte es für das DFB-Team - damals noch unter Bundestrainer Hansi Flick - eine deftige und verdiente 0:6-Niederlage. Dreifacher Torschütze damals war Ferran Torres, der auch diesmal im Kader der Spanier steht.

Spanien ist zum 16. Mal bei einer WM dabei - 2010 in Südafrika holten sie die Titel. Auf den Weg ins Finale warfen die Iberer damals im Halbfinale Deutschland mit 1:0 aus dem Turnier. Bei der WM 2014 in Brasilien, schieden sie bereits in der Vorrunde aus. 2018 war im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland Schluss.

BR24 überträgt die Partie live und in voller Länge. Ihre Reporter sind Holger Dahl und Jens-Jörg Rieck.