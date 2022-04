Spätes Gegentor - FC Bayern scheitert in der Champions League

Nagelsmann: "Halbfinale das Minimalziel"

Dem stimmte der 34-Jährige schon vor der Partie zu: "Der Erfolg von Bayern definiert sich viel über die Champions League, da ist das Halbfinale schon das Minimalziel", sagte er. Eine Aussage, die nun wie ein Bumerang zurückkommen dürfte.

Bei seiner Aufstellung ließ er am Dienstag ja eigentlich den forschen Worten Taten folgen, es sah alles nach viel Risiko aus: "No Guts, No Glory", kein Mumm, kein Ruhm, sagte der Coach selbst bei Amazon Prime Video dazu. "Wir haben im Hinspiel zu wenig über das Zentrum gespielt. Mit Jamal und Leon haben wir nun ein bisschen mehr Präsenz im Zentrum."

Villarreal beginnt erneut schlauer

Vor einer Dreierkette postierte Nagelsmann nun ein dichteres Mittelfeld mit insgesamt fünf Offensivkräften. Doch was nach einem guten Plan aussah, wurde zu einem Problem. Plötzlich ballte sich die gesamte Partie im Zentrum. Bei Villarreal begannen übrigens die gleichen elf Spieler wie am Mittwoch vor einer Woche beim 1:0 im Hinspiel.

Die Spanier begannen ähnlich schlau, schließlich lagen sie ja in der Addition der beiden Partien in Front. Tore brauchte der FCB. Und so postierten sich den Großteil der ersten Halbzeit über 21 Spieler in der Villarreal-Hälfte. Einzig Bayerns Torwart Manuel Neuer hielt etwas Abstand.

Müller und Musiala mit den ersten Chancen

Die erste Chance hatte der Mittelfeldspieler Thomas Müller, doch er konnte eine Goretzka-Vorlage nicht so recht verwerten vor dem Tor von Geronimo Rulli (14. Minute). Jamal Musiala empfing danach die nächste Goretzka-Flanke - köpfte diese aber direkt in Rullis Hände (29.). Ansonsten hielten sich die Spanier aber prächtig.

Villarreal, das Team von Trainer Unai Emery, zeigte sich viel abgezockter als der FC Salzburg im Achtelfinale, den die Münchner nach einem 1:1 im Hinspiel daheim noch 7:1 besiegten. Auch dieses Mal ließ ja die Hinspiel-Leistung zu wünschen übrig, die Münchner hätten deutlicher verlieren können, was Nagelsmann tags zuvor noch zu einer kleinen Drohung hinriss: "Sie haben einen Fehler gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen." Zur Strafe setzte dann aber der Gegner an: Angreifer Gerard Moreno traf nach einem Konter kurz vor dem Pausenpfiff jedoch nur das Außennetz (45.+3).