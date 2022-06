Später Ausgleich: DFB-Auswahl verpasst Sieg gegen England

Am 2. Spieltag der Nations League traf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Münchner Arena auf Vize-Europameister England. Der Gladbacher Jonas Hofmann brachte die Gastgeber vor mehr als 66.000 Zuschauern in einem unterhaltsamen Spiel in Führung (51. Minute). Nach einem späten Gegentor via Elfmeter kam die DFB-Auswahl erneut nicht über ein Remis hinaus.

Beide Teams hatten sich zum Auftakt in diese Nations-League-Saison schwer getan: Deutschland spielte gegen die B-Elf von Italien nur 1:1, England verlor in Ungarn mit 0:1. Deshalb rotierten beide Trainer kräftig. Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick nahm gegenüber der Partie in Bologna sieben Wechsel vor, Englands Coach Gareth Southgate veränderte seine Startelf auf fünf Positionen.

Kniefall und Trikots der DFB-Frauen

Wie im Vorfeld bereits angekündigt, beteiligte sich die deutsche Mannschaft vor dem Anpfiff geschlossen am von den Three Lions stets praktizierten Anti-Rassismus-Kniefall. Das DFB-Team kickte nicht im üblichen Look, sondern in den Trikots der Frauen-Nationalmannschaft, um vor der anstehenden EM einen kleinen Gruß an die DFB-Frauen zu senden.

Temporeicher Beginn

Die Flick-Elf startete sehr selbstbewusst und aggressiv, überzeugte mit viel Ballbesitz. In der 23. Spielminute zappelte das Leder erstmals im englischen Kasten, aber der Treffer von Jonas Hofmann zählte nicht, weil der Gladbacher nach einem weiten Schlag von Nico Schlotterbeck im Abseits stand. Bayerns Offensivspieler Jamal Musiala machte mächtig Druck nach vorne, zahlreiche Verletzungspausen nahmen aber immer wieder die Luft aus der Partie. Beide Keeper hatten einiges zu tun, konnten aber das 0:0 in die Pause retten.

1:0-Führung durch Hofmann

Hofmann sorgte in der 51. Minute aus gut zehn Metern für die Führung der DFB-Auswahl, nachdem Joshua Kimmich ihm den Ball lehrbuchreif in den Strafraum durchgesteckt hatte. Daraufhin wurden die Gäste aus England zwar stärker, konnten aber die Nachlässigkeiten der Flick-Kicker nicht nutzen. Thomas Müller hatte in der 70. Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Torwart Jordan Pickford. Sechs Minuten später verhinderte Manuel Neuer den Ausgleich nach einem wuchtigen Schuss von Harry Kane, der am zweiten Pfosten lauerte.