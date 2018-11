Fußball-Profis packen mit an

Plätzchen backen, im Café bedienen, in der Wärmestube aushelfen oder ältere Menschen in der Rikscha herumfahren – heute waren von den Fußballprofis ganz andere Talente als sonst gefragt.

Basteln - backen - bauen

So war es heute Morgen durchaus möglich, im Fürther Sozialcafé Samocca von Cheftrainer Damir Buric oder Mittelfeldspieler Nik Omladic bedient zu werden. Wie Johannes Rubner aus der Presseabteilung des Vereins erklärte, wurden die Spieler und Mitarbeiter den unterschiedlichen Einrichtungen zugeteilt. Abwehrspieler Marco Caligiuri half beim Plätzchen backen in den Dambacher Werkstätten, einige weitere Spieler renovierten einen Flur der Einrichtung, andere bastelten an einem Fahrradhäuschen.

Training für die Kleinsten

Für kleine Fußballfans aus Heimen wurde eine Trainingsaktion auf dem Vereinsgelände organisiert und sie durften selbst eine Pressekonferenz durchspielen. Senioren bekamen die Gelegenheit, sich von Mittelfeldspieler David Raum und Torwart Sascha Burchert in Rikschas der Fürther Kilt-Runners spazieren fahren zu lassen. Laut Rubner fanden die Spieler die Aktion sehr schön.

"Es gibt noch andere Dinge im Leben als Fußball." Fabian Reese (Spieler SpVgg Greuther Fürth)

"Der soziale Tag ist eine tolle Gelegenheit den Fans und der Region mal etwas zurückzugeben." Sascha Burchert (Torwart SpVgg Greuther Fürth)

Genau dazu sei die Aktion gedacht, so die Verantwortlichen des Zweitligisten, dass alle immer wieder ein bisschen geerdet werden.