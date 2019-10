Souveräne DFB-Frauen gewinnen mit 8:0 gegen die Ukraine

Einen Monat nach dem 8:0 im Hinspiel gegen die Ukraine gewann der Rekord-Europameister auch das Rückspiel in Aachen 8:0 (4:0). Klara Bühl (7./58./61.) und Lina Magull (37./42./90.+2) mit jeweils drei Toren sowie Giulia Gwinn (30.) und Melanie Leupolz (87.) waren am Tivoli vor 5.504 Zuschauern erfolgreich. Damit haben die deutschen Fußballerinnen auch ihr drittes Spiel der EM-Qualifikation souverän gewonnen.

Tabellenführer mit maximaler Punktausbeute und ohne Gegentreffer

Mit neun Punkten und 26:0 Toren führt die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Weg zur EM in England die Gruppe I an. Am Dienstag (14.00 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Griechenland an. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde.

Laudehr-Abschied mit DFB-Ehrung

Vor der Partie wurde die langjährige Nationalspielerin Simone Laudehr vom DFB verabschiedet. Die 33-jährige Spielerin vom FC Bayern München wurde von DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg und der ehemaligen Bundestrainerin Silvia Neid für ihre Verdienste geehrt und bekam zum Abschied einen Blumenstrauß. Die ebenfalls zurückgetretene Lena Goeßling hätte auch verabschiedet werden sollen, musste aber wegen einer Erkrankung absagen. Laudehr und Goeßling waren im Sommer aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten.