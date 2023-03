Sorgenkinder des FC Bayern melden sich erfolgreich zurück

Der FC Bayern startete nach dem großen Champions-League-Abend gegen PSG mit fünf frischen Kräften gegen den FC Augsburg. Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané, João Cancelo und Benjamin Pavard standen in der Anfangsformation.

Fünf Sorgenkinder des FC Bayern München

Sie alle hatten einiges gut zu machen. Pavard musste zuletzt beim VfB Stuttgart zurückstehen, weil sich Dayot Upamecano für das Spiel gegen Paris einspielen sollte. Auch der anfangs vielumjubelte Wintertransfer Cancelo nahm zuletzt nur eine Reservistenrolle beim Rekordmeister ein. Sané war im Königsklassenspsiel zunächst auch nur auf der Bank gesessen. Und Gnabry machte statt durch seinen Einsatz auf dem Platz durch einen Mode-Trip nach Paris Schlagzeilen. Mané hingegen hatte wegen einer Verletzung eine lange Auszeit hinter sich.

Nagelsmann: Reaktion auf den führen Gegentreffer "sehr gut"

Sie alle sorgten für ein Ergebnis, mit dem Nagelsmann auf jeden Fall zufrieden sein konnte: "Wir haben unseren Job erledigt." Er bezeichnete die Reaktion auf den frühen Gegentreffer als "sehr gut". Ebenso die Offensive. Nur mit der Verteidigung war er nicht ganz zufrieden.

Bayernschreck Berisha, dann per Cancelo-Premiere zum Ausgleich

In der Tat. Die Defensivabteilung mit Pavard und Cancelo musste erst einmal das 0:1 durch den Bayernschreck Mërgim Berisha hinnehmen. Danach durfte sich als erster der Neu-Aufgestellten Cancelo auszeichnen. Der Portugiese sorgte mit einem wuchtigen Rechtsschuss an den linken Innenpfosten für seinen Premierentreffer im Bayern-Trikot.

Nagelsmann nach Pavard-Doppelpack: "Sehr gute Performance"

Danach drehte Pavard durch seinen ersten Bundesliga-Doppelpack die Partie zu Gunsten des Rekordmeisters. Passend dazu durfte er sich nachher ein Sonderlob des Trainers abholen: "Da hat er eine sehr gute Performance abgerufen", sagte Nagelsmann. Der französische Nationalspieler hatte "wieder auf seiner bevorzugten Position gespielt", erklärte der Trainer.

Sané macht das 4:1, Mané kommt zurück mit einem Abseitstreffer

Als dritter Wiedereinsteiger nutzte Sané einen Abstauber zum 4:1-Pausenstand. Auch Mané, der erstmals seit seiner Verletzung Anfang November wieder von Beginn an aufgelaufen war, hatte seine Chancen. Frei vor dem linken Sechzehner-Eck stehend (32.), gaben dessen Mannschaftskollegen die Kugel aber leichtfertig wieder her. Und ein Treffer des Senegalesen wurde (50.) wegen einer Abseitsposition annulliert. Auch Gnabry hatte am Ende nichts zählbares vorzuweisen, aber immerhin hatte er wieder einmal in der Startelf gestanden.

Mazraoui-Comeback nach überstandenen Herzproblemen

Mit Alphonso Davies hatte einer der Stammkräfte für das beruhigende 5:2 gesorgt. Danach gab auch noch Noussair Mazraoui nach seinen überwundenen Herzproblemen sein Comeback. Die Bayernfans begrüßten ihn mit viel Applaus. Der abschließende Treffer durch Irvin Cardona war nur ein kleiner Wermutstropfen. Genauso wie der zweite Gegentreffer durch den Bayernschreck Mërgim Berisha.

FCA-Trainer Maaßen: "gegen Weltklasseauswahl verdient verloren"

Dementsprechend gratulierte der Augsburger Trainer Enrico Maaßen seinem Kontrahenten Nagelsmann zum Sieg: Trotz der frühen Führung habe man "durch vier eigentlich vermeidbare Gegentore gegen eine Weltklasseauswahl verdient verloren".