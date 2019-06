Sorg freut sich auf Rückkehr von Löw

"Der Bundestrainer ist derjenige, der vorangeht und an dem sich alle orientieren und festhalten. Er hat gefehlt. Deswegen sind alle froh, wenn er bald wieder gesund und wieder bei uns sein wird", sagte Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg nach dem 8:0 (5:0)-Kantersieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Estland in Mainz. Sorg hatte Löw nach dessen Sportunfall für zehn Tage erfolgreich vertreten.

"Bin erleichtert"

Mit sechs Punkten und 10:0 Toren hat er Löws Vorgaben voll erfüllt. "Ich bin schon erleichtert. Es war schon ein gewisser Druck da", sagte Sorg, der aber nichts von einer Rekordbilanz als Bundestrainer wissen möchte: "Ich gehe nicht in die Geschichte ein. Ich bin kein Bundestrainer." Löw wird die Mannschaft im nächsten EM-Qualifikationsspiel am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande wieder betreuen. "Es schmerzt ihn, nicht hier zu sein. Im September wird er es dann wieder mit voller Kraft sein", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.