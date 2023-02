Sophia Flörsch zurück in der Formel 3

Dies teilte der Berliner Rennstall am Donnerstag mit. Flörsch, im November 2018 bei einem schweren Unfall in Macau verletzt, war in den vergangenen beiden Jahren insbesondere in verschiedenen Langstreckenmeisterschaften unterwegs.

Traum von der Formel 1 hat sich nicht erfüllt

"Mein Ziel war es immer, mit den Besten der Besten zu fahren. Seit Beginn meiner Karriere arbeite ich mit meinem Team im Hintergrund jeden Tag sehr hart auf dieses Ziel hin", sagte Flörsch, die in der Vergangenheit mehrfach von ihrem Traum über den Aufstieg in die Formel 1 gesprochen hatte. Dies klappte bisher nicht. Nun sei sie sei "wirklich aufgeregt und sehr glücklich", in den Formelsport zurückzukehren.

Flörsch war bereits 2020 in der Formel 3 aktiv, damals blieb sie im Auto von Campos Racing ohne Punkt. Anschließend startete sie unter anderem in der DTM und bei den 24 Stunden von Le Mans. Die Formel-3-Saison startet in Bahrain (3. bis 5 März) und umfasst insgesamt zehn Rennwochenenden.