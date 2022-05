Sophia Flörsch: "Mein großes Ziel ist die Formel 1"

Flörsch war die erste Frau, die bei einem Rennen der deutschen Formel-4-Meisterschaft einen Podestplatz erreichte. In der europäischen Formel-3-Meisterschaft hatte sie im Jahr 2018 einen schweren Unfall. Dabei erlitt sie eine Wirbelsäulenfraktur. Ein Jahr später konnte sie ihr Comeback im Automobilsport geben.

Im Einsatz für die "Wings for Life"-Stiftung

Nach den Erfahrungen bei ihrem Unfall engagiert sich Flörsch due die Stiftung "Wings for Life", deren Ziel es ist, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Den "Wings for Life World Run" hat sie an diesem Wochenende durch einen besonderen Einsatz unterstützt.

Flörsch: Catcher Car braucht "sensiblen rechten Fuß"

Als Fahrerin des sogenannten "Catcher Cars" gab die 21-Jährige die virtuelle Ziellinie vor. Dabei musste sie diesmal "einen sehr sensiblen rechten Fuß" vorweisen, erklärte die Rennfahrerin. "Mit 14 Stundenkilometern anzufangen und auf nur auf 30 zu beschleunigen, war eine große Herausforderung", sagte die 21-Jährige. Denn bei diesem Rennen geht es darum, dass Sieger wird, wer ihr am längsten davonlaufen kann.

Nächste Rennen in le Mans - mit Sieghoffnung

In ihrer Rennkarriere geht es um völlig andere Geschwindigkeiten als Schritt-Tempo. Nach einem Jahr in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft startet sie nun in der European Le Mans Series und bereits zum dritten Mal wird sie am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnehmen. "Ich freue mich darauf, mit dem Setup was wir haben, sollten wir gewinnen können", sagte die Münchnerin.

Flörsch: "Mein großes Ziel ist die Formel 1"

Langfristig möchte sie "zurück in den Formelsport zu kommen". Aber auch der Traum von der Formel 1 bestehe nach wie vor: "Mein großes Ziel ist die Formel 1", sagte Flörsch. Schließlich gelte es, eine große Ungerechtigkeit abzuwenden. "50 Prozent der Menschen werden von der Formel 1 ausgeschlossen", nämlich alle Frauen. Da denkt sie, dass sich die Rennserie "auf jeden Fall verändern muss".

Schließlich wandle sich der Motorsport momentan sowieso generell. Im Sinne der Nachhaltigkeit gebe es ja auch schon Elektrorennen. Vielleicht ja auch einmal in der Formel 1. Diesbezüglich hat Flörsch eine klare Ansage: "Egal, was dann gefahren wird, ich will dann da mitfahren".