Sophia Flörsch, das Münchner "Racegirl"

Schon im Alter von vier Jahren träumte Sophia Flörsch aus München davon, schnell mit einem Auto zu fahren und möglichst irgendwann einmal in der Formel 1 zu starten.

Film-Doku zeigt den kurvigen Weg von Sophia Flörsch

Heute ist sie diesem Ziel näher denn je. Sie fährt in der Formel 3. Doch wie schwer und wie kurvig ihr Weg bis dahin war, zeigt ein Film über sie, der beim Münchner Dokfest seine Premiere feierte.

Ein Horror-Crash mit schlimmen Folgen

Die Dokumentation beginnt mit dem Tag, an dem die Motorsportwelt den Atem anhielt. Es war am 18. November 2018. Flörsch kollidiert beim Formel-3-Grand Prix in Macau mit einem anderen Rennwagen. Dabei gehen Radaufhängungen zu Bruch. Deshalb verliert sie mit rund 270 Stundenkilometern die Kontrolle über den Boliden. Das Fahrzeug wird ausgehebelt, durchschlägt einen Rettungszaun und prallt gegen ein Podest.

Flörsch: "Rückschläge machen mich stärker"

Die Doku zeigt, wie sich Flörsch daraufhin wieder zurück kämpft: in ihr Leben und auch in den Rennsport. Die bei dem Horror-Crash erlittenen Wirbelbrüche konnten später in mehreren Operationen behoben werden. Nach 106 Tagen gab sie ihr Comeback: "Für mich war klar, dass ich die Liebe zum Sport nicht verloren habe und weitermache", erklärte die Rennfahrerin. Heute kämpft sie wieder in der Formel 3 um Punkte und Platzierungen. Alle "Rückschläge machen dich stärker", sagte die 22-Jährige, die weiterhin davon träumt, die erste Formel 1-Pilotin der Welt zu werden.