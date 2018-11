Sophia Flörsch: Bayerns Hoffnung für die Formel 1

Sie ist 17 Jahre jung, sie ist talentiert und sie ist schnell: Sophia Flörsch ist Deutschlands Motorsport-Hoffnung und will in die Formel 1. Sie reist um die ganze Welt, fährt bereits auf den großen Rennstrecken, von Nürburgring bis Silverstone. Schon als Kind stieg Flörsch lieber ins Kart als auf die Ski, mit 14 Jahren sorgte sie dann für Furore und fuhr den älteren Jungs in ihrer Rennklasse regelmäßig davon. Als erste Frau überhaupt errang sie in der Formel 4 Punkte und Podestplätze.

Aufstieg in die Formel 3

In diesem Jahr stieg Flörsch dann in die Formel 3 auf und ging für das niederländische Team Van Amersfoort Racing an den Start. Flörsch ist die einzige Frau im Feld. Schon im vergangenen Winter hatte sie Testfahrten im Formel-3-Boliden absolviert, legte dann aber ihren Fokus zunächst auf das Abitur, das sie jetzt in der Tasche hat. Für Van Amersfoort hatte auch Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, sein Debüt in der Formel 4 gegeben.