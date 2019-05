Sonne, Sand, Sport : Beachvolleyball am Nürnberger Hauptmarkt

Der Nürnberger Hauptmarkt ist ab Freitag (31.5.19) zum fünften Mal Spielstätte für die ranghöchste deutsche Beachvolleyball-Serie. Hunderte Tonnen Sand wurden ins historische Zentrum der Stadt gefahren. Dort treten bis zum Sonntag (2.6.19) die besten deutschen Beach-Volleyball-Teams an, teilen die Veranstalter mit.

Beachvolleyball vor der Kulisse der Frauenkirche

Bei den Männern ist unter anderem das deutsche Nationalteam Philipp Arne Bergmann und Yannik Harms vom Rattenfänger Beach-Team TC Hameln mit dabei. Das topgesetzte Frauenteam besteht aus Melanie Gernert und Elena Kiesling vom SV Lohhof. Vor der Frauenkirche wurden vier Spielfelder errichtet, die größte Arena fasst rund 1.000 Zuschauer.

Eintritt bei allen Spielen frei

Im Gegensatz zu den Vorjahren entfällt heuer die Qualifikation, so dass die jeweils 16 Frauen- und Männerteams direkt mit den Hauptfeldspielen beginnen. Spielbeginn ist am Freitag um 14.00 Uhr und am Samstag um 9.00 Uhr. Am Sonntag stehen nach den Halbfinalspielen (ab 9.30 Uhr) ab 14.15 Uhr die Endspiele auf dem Programm. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.