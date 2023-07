Sommerfahrplan FC Bayern Frauen: Mit neuen Stars in die Saison

Die Termine der FC Bayern Frauen

Nach dem offiziellen Trainingsstart stellen die Münchner das Team von Alexander Straus für die Saison 2023/24 vor. In den Testspielen ist die Mannschaft unter anderem gegen den tschechischen Meister Sparta Prag und die Ligakolleginnen aus Hoffenheim gefordert. Im DFB sind die Bayerfrauen dann in der 2. Runde am Start. Der Gegner wird allerdings erst nach der Auftakt-Runde, für die der FCB ein Freilos hat, feststehen.