Sommer-Transfer: Verschläft der FC Bayern die Neuer-Nachfolge?

Yann Sommer: Nur 1,83 Meter groß, dafür blitzschnelle Reflexe, eine gute Strafraumbeherrschung und jede Menge Erfahrung. Der FC Bayern hat mit dem 34-jährigen Schweizer die vielleicht bestmögliche Vertretung für Stammtorwart Manuel Neuer gefunden.

Die Münchner zahlten mit rund acht Millionen Euro eine stattliche Summe für einen Torwart, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hatte. Doch die ambitionierten Ziele der Münchner und die Notlage, durch Neuers Beinbruch, führten zu einer schlechten Verhandlungsposition.

Kurz vor dem Winter-Restart gegen Leipzig sind nun also die Weichen für eine erfolgreiche Restsaison gestellt. Doch ein Blick auf die Kaderstruktur zeigt nun, dass sich langfristig ein Problem anbahnt: Mit Neuer (36), Sven Ulreich (34) und Sommer (34) hat der FC Bayern nun drei Mittdreißiger auf der Torwartposition unter Vertrag.

Langlebig wie Buffon? Neuers Verletzungshistorie wirft Fragen auf

Neuer hat zwar schon häufig betont, bis ins hohe Alter zwischen den Pfosten von FC Bayern und Nationalmannschaft stehen zu wollen. Und Größen wie Gianluigi Buffon haben gezeigt, dass man als Torwart auch mit über 40 noch Höchstleitungen bringen kann. Doch ob das auch bei Neuer klappt, ist zunehmend fraglich.

Denn Grundlage dafür ist ein einwandfreier körperlicher Zustand. Und bei Neuer, der in seinen ersten Jahren in München kaum ein Spiel verpasst hatte, häufen sich seit 2017 die Verletzungen. Zwei Mittelfußbrüche, ein Muskelfaserriss, eine Knie-OP, eine Schultereckgelenksprellung - und nun der Unterschenkelbruch. Zwischen 2012 und 2017 verpasste Neuer nur sieben Spiele verletzungsbedingt. In den Jahren danach stand er seinem Arbeitgeber bei 84 Spielen nicht zur Verfügung.

Das Dilemma mit Alexander Nübel

Zu dieser Zahl kommen durch den Unterschenkelbruch nun mindestens 22 Einsätze hinzu. Ob Neuer noch der verlässliche Rückhalt für den FC Bayern bleiben kann, ist auch wegen dieser Statistik fraglich. Es drängt sich die Frage auf, wer Neuer auf lange Sicht ersetzen kann - denn einen Nachfolger in den eigenen Reihen gibt es derzeit nicht.

Zwar ist Alexander Nübel offiziell nach wie vor als Neuer-Nachfolger vorgesehen. Doch das Transfer-Theater nach der Neuer-Verletzung waren dem ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer nur wenig zuträglich. Insbesondere die eindeutigen Aussagen Nübels, in denen er durchscheinen ließ, dass er von einer vorzeitigen Rückkehr nach München nur wenig halte, dürften in München nicht gut angekommen sein. Zudem haben die Leistungen des mittlerweile 26-Jährigen nur wenig Hoffnung darauf gemacht, dass dieser eines Tages Neuer wirklich adäquat wird ersetzen können.

Der FC Bayern ist ein Torhüter-Verein

Der FC Bayern ist dafür bekannt, hervorragende Torhüter zu haben. Sepp Maier, Jean-Marie Pfaff, Oliver Kahn und eben Neuer. Die Liste der Torwart-Legenden beim FCB ist lang und eindrucksvoll. Das liegt auch mit an der herausragenden Bedeutung, die der Verein ihren Schlussmännern zukommen lässt. Sie sind mehr als nur Torhüter. Sie sind Anführer, Antreiber, Aushängeschilder.

Doch dieser Stellenwert wird immer dann zum Problem, wenn sich die Karriere der Welttorhüter zu Ende geht. Denn Torhüter gibt es auf dem Feld nur einen. Und junge Talente brauchen Spielpraxis. Während andere Weltvereine wie Real Madrid , wo ein alternder Iker Casillas vor die Tür gesetzt wurde, oder der FC Barcelona, der ähnlich mit Víctor Valdés umgegangen ist, weniger auf ein Happy-End zum Karriereende hinarbeiten, hält der FC Bayern an seinen Torhütern lange fest.

Maier, Pfaff, Kahn - und das Problem mit der Nachfolge

So war es bei Sepp Maiers Karriereende, nach dem Walter Junghans und Manfred Müller um Einsatzzeiten kämpften, bis Pfaff verpflichtet wurde. Nach dessen Abschied übernahm lange Raimond Aumann, mit dem man allerdings nie voll und ganz zufrieden war, bis 1994 Oliver Kahn nach München wechselte.

Nach Kahns Abschied 2008 vertraute man nur kurz auf den designierten Nachfolger Michael Rensing. Hans Jörg Butt hütete schließlich so lange das Tor, ehe mit Manuel Neuer wieder einer kam, der die ganz großen Fußstapfen von Kahn wieder ausfüllen konnte.

Sommer-Transfer: Zeit gewonnen, aber noch keine langfristige Lösung

Ob der FC Bayern bei Neuer von diesem Vorgehen abrückt? Neuers Arbeitspapier läuft aktuell bis 2024 - doch eine Verlängerung ist freilich nicht ausgeschlossen. Mit Yann Sommer setzt man Neuer zumindest ein wenig unter Druck. Der Schweizer erhält einen Vertrag bis 2025, dann wäre er 36 Jahre alt. Spätestens dann muss sich der FC Bayern auf einen Nachfolger festgelegt haben. Gregor Kobel (25), derzeit bei Borussia Dortmund, soll ein Kandidat sein.

Für den Moment hat sich der FC Bayern mit den acht Millionen Euro Ablösesumme nicht nur eine Vertretung für Neuer gekauft, sondern auch ein Jahr mehr Zeit, um doch noch einen Nachfolger zu finden, damit die Münchner nach dem Abschied ihres nächsten Welttorhüters nicht in das nächste Loch fallen.