Sommer-Biathlon: WM findet 2020 in Ruhpolding statt

Nachdem in Kontiolahti im März und November bereits zwei Weltcups steigen, wird die Veranstaltung in die Chiemgau Arena verlegt. "Unsere Trainer haben bereits signalisiert, dass sie bei dieser außergewöhnlichen Heim-WM mit möglichst allen deutschen Top-Athletinnen und -Athleten an den Start gehen wollen", sagte DSV-Präsident Franz Steinle: "Die Biathlon-Fans dürfen sich also auf intensive und spannende Wettkampftage im sommerlichen Ambiente freuen."