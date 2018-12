Solskjaer übernimmt Manchester United als Interimstrainer

Ministerpräsidentin gratulierte schon vor der offiziellen Bestätigung

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg befeuerte die Spekulationen um die Berufung von Ole Gunnar Solskjaer schon am Dienstag (18.11.18). In einer wenig später wieder gelöschten Nachricht von ihrem offiziellen Twitterprofil gratulierte die Politikerin dem früheren Fußballprofi zum neuen Job. "Großartiger Tag für den norwegischen Fußball. Viel Glück dabei, die Red Devils unter Kontrolle zu halten", schrieb Solberg am Dienstagabend.