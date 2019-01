Soll Jens Lehmann den FCA aus der Krise führen?

Der FC Augsburg steht angeblich vor der Verpflichtung von Jens Lehmann als Co-Trainer. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der ehemalige Nationaltorhüter einen Vertrag bis zum Sommer 2020 erhalten. Zuletzt war Lehmann als Assistenzcoach beim FC Arsenal in der Premier League tätig. Vom FCA war dazu bisher keine Reaktion einzuholen.

Caiuby offenbar wieder in Deutschland

Auch in der Causa Caiuby gibt es Neuigkeiten. Der Stürmer war zunächst nicht aus der Winterpause zurückgekehrt. Jetzt ist der brasilianische Fußballspieler offenbar wieder in Deutschland. Der Zeitung liegt ein Video vor, das Caiuby in einer Disko zeigen soll.

Am Wochenende hatte ein Interview für Aufregung gesorgt, das Caiuby gegeben hatte. Das brasilianische Internetportal "UOL Esporte“ zitierte den Fußballspieler mit den Worten, in Deutschland zu bleiben, sei nicht gerade eine Option, die ihm zusage. Weil er schon seit einem Jahrzehnt in Deutschland sei, wolle er zurück in seine brasilianische Heimat.

Deutliche Kritik am Trainer

Caiubys Vertrag beim FCA läuft bis 2020. Der Verein wollte den Bericht am Wochenende nicht kommentieren. Ein Sprecher sagte dem BR, man werde sich erst äußern, wenn es ein Gespräch mit dem Brasilianer gegeben habe. Wann das Gespräch stattfinden werde, stehe noch nicht fest.

Nach dem 0:2 bei Borussia Mönchengladbach hatte auch Martin Hinteregger ein Aufsehen erregendes Interview gegeben. Im Gespräch mit dem BR sagte der Abwehrspieler, der FCA stecke "tief im Sumpf“. Die Abwärtsspirale gehe schon über ein Jahr. Er könne weder etwas Positives noch etwas Negatives über Trainer Manuel Baum sagen. Nach der Niederlage vom Wochenende nähert sich der FCA den Abstiegsrängen. Aktuell belegen die Schwaben Platz 15 in der Tabelle.