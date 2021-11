Soll der FC Bayern das Katar-Sponsoring beenden?

In gut einem Jahr beginnt die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ermittler in den USA gehen davon aus, dass ein Teil der Stimmen bei der Vergabe gekauft waren. Seitdem reißt die Kritik am Wüstenstaat nicht ab. Dabei geht es um den Umgang mit Menschenrechten, Minderheiten und der Lage der Bauarbeiter.

Auch der FC Bayern wird von der katarischen Fluglinie "Qatar Airways" gesponsert. "Wir haben gutes Geld dafür bekommen", erklärte unlängst der Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge. Gleichzeitig bekräftigt Rummenigge, dass die Bayern sich auch vor Ort für Verbesserungen eingesetzt haben.

Der Bayern-Fan Michael Ott, 28-jähriger Jurist aus Mainz, hat für die Jahreshauptversammlung am Donnerstag einen Antrag gestellt, dass das Sponsoring beendet werden soll.

Sollen die Bayern auf das Geld verzichten oder weiter mit den Kataris in Verbindung bleiben?

