Gelähmter Eishockey-Profi: Solidarität "kaum in Worte zu fassen"

Vor gut einem Monat prallte Eishockey-Profi Mike Glemser von den Oberligist Starbulls Rosenheim im Spiel gegen den SC Riessersee in die Bande und blieb regungslos liegen. Seitdem ist Glemser vom Hals ab gelähmt. Um die Kosten für die Behandlung und die zukünftige Versorgung stemmen zu können, hatte der Verein für Glemser damals ein Spendenkonto eingereicht. Auf diesem wurde innerhalb von acht Tagen sogar das zweite Ziel von 500.000 Euro erreicht, wie der Verein nun mitgeteilt hat.

Spendenerfolg "kaum in Worte zu fassen"

Für die Familie von Max Glemser und Freundin Lara ist der Erfolg der Spendenkampagne "kaum in Worte zu fassen", wie sie in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert werden. Auch wenn das Spendenziel von 500.000 Euro nun erreicht ist, erneuerten die Starbulls Rosenheim ihren Aufruf, denn "jeder Euro, der eingeht schafft neue Möglichkeiten, Chancen und nimmt der Familie eine zusätzliche Last von den Schultern".

Solidarität auch in ganz Eishockey-Deutschland

Das Schicksal von Mike Glemser berührt ganz Eishockey-Deutschland. Auf der Spendenseite sind zahlreiche Kommentare und Genesungswünsche von Fans aus Bayern, aber auch über die Landesgrenzen hinaus zu finden. Im Eishockeybetrieb veranstalteten einige Vereine Becheraktionen. Dabei verzichten die Fans auf ihr Becherpfand zugunsten von Mike Glemser. Der Eishockey-Zweitligist Dresdner Eislöwen, bei dem Glemser in der Saison 2017/18 gespielt hatte, veranstaltete eine derartige Aktion in ihrem Heimspiel gegen Freiburg in der vergangenen Woche.

Benefizspiel in Ottobrunn

In Ottobrunn trafen die Altherren-Mannschaft der Starbulls Rosenheim auf die Altherren Ottobrunn. Das Benefizspiel endete 6:5 für die Hausherren. Das Ergebnis der mit einigen Ex-DEL-Profis hochkarätig besetzten Begegnung war am Ende aber zweitrangig. "Es gibt einen anderen Aspekt der im Vordergrund steht und wichtiger ist und da hoffen wir wirklich auf jeden Euro", so der dreifache Deutsche Meister Tobias Draxinger, der nach Stationen in Berlin, Straubing oder Augsburg seit 2017 wieder in Rosenheim spielt. Am Ende kamen über 20.000 Euro zusammen. Die Solidarität für Mike Glemser ist weiter ungebremst.