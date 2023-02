Solidarität: Fränkische Spitzensportvereine helfen Erdbebenopfer

Die SpVgg Greuther Fürth, der 1. FC Nürnberg, die Nürnberg Ice Tigers, die Nürnberg Falcons und der HC Erlangen haben eine gemeinsame Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gestartet. Mit verschiedenen Aktionen wollen die Vereine Solidarität zeigen.

"Da gibt's Dinge, die einfach größer sind, als sportliche Rivalität. Hier geht's um Existenzen, um Menschenleben, hier geht's um Menschen, die in Not sind. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir gemeinsam Gutes tun."

1 Euro pro Ticket

Wie der Club mitteilte, werden bei den kommenden Spieltagen Spenden gesammelt und für das Heimspiel am 26. Spieltag gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Bundesliga, dem SV Darmstadt 98, wird jeweils ein Euro auf den Ticketpreis draufgeschlagen. Das Geld wird dann dem Fürther Verein Frankenkonvoi überwiesen. Der Verein, der aus einer Privatinitiative hervorgegangen ist, unterstützt Menschen in Not und ist derzeit auch in der Türkei und Syrien aktiv.

Die SpVgg Greuther Fürth wird ebenfalls einen Euro auf den Ticketpreis zum Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 18. März erheben. Die Handballer vom HC Erlangen ermöglichen einen Spendeneuro beim Ticketkauf in der Partie gegen den SC DHfK Leipzig am 23. März und die Basketballer der Nürnberg Falcons in ihrem Heimspiel gegen die Tigers Tübingen am 19. März.

Ice Tigers verlosen Spielertrikots

Die Nürnberg Ice Tigers spenden die Einnahmen aus dem Losverkauf für die getragenen Spielertrikots, die am Freitag nach dem letzten DEL-Heimspiel der Hauptrunde übergeben werden.