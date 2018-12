Söderholm neuer Eishockey-Bundestrainer

Lange galt er als Favorit auf die Nachfolge von Marco Sturm. Denn Söderholm ist alles andere als ein "Nobody", obwohl er derzeit nur bei einem Drittligisten - dem SC Riessersee - arbeitet. Zum Traditionsclub, der sich aus finanziellen Gründen nach der Vorsaison in die Oberliga zurückgezogen hatte, ist der Deutsch sprechende Söderholm vom Meister EHC Red Bull München abgestellt.

"Trainer des Jahres" in der DEL2

In München galt der Finne als logischer Nachfolger von Erfolgscoach Don Jackson, sollte der 62-Jährige einmal aus Altersgründen aufhören. Riessersee hatte Söderholm in der Vorsaison in der zweiten Liga zum Hauptrunden-Titel und ins Playoff-Finale geführt. Der Finne wurde auch zum "Trainer des Jahres" in der DEL2 gekürt.

"Ich habe bislang nur Gutes über ihn gehört. Das spricht sehr für ihn, denn in diesem Geschäft wird man oft auch kritisiert." Matthias Niederberger, Nationalkeeper

Im Verband kennt sich Söderholm bereits aus. Bei der U20-B-WM in Füssen übernahm der frühere Münchner Meisterspieler als Assistent des scheidenden Nachwuchstrainers Christian Künast erfolgreich das Coaching - es gelang der Aufstieg in die A-Gruppe.

Der Deutsche Eishockey-Bund war für eine offizielle Bestätigung noch nicht bereit, hat aber für Donnerstag (20.12.18) eine Pressekonferenz angekündigt, wo der neue Bundestrainer vorgestellt werden soll.