Söder zur Katar-Debatte: "Der DFB muss sich einschalten"

Söder: "Fußball muss Vorbild sein"

Der bayerische Ministerpräsident äußerste sich auch zur aktuelle Situation in den Fußballstadien. Dass die Zuschauerzahl am Wochenende in Bayern reduziert wurde und 2G-plus-Regelung gelte, sei wichtig. Die Auswirkungen davon werden sich in den kommenden Tagen zeigen. Jedoch, so Söder, müssten "einheitliche Regularien" her.

"Wir werden auch wieder zu Geisterspielen kommen." Markus Söder, Ministerpräsident Bayern