06.10.2021, 16:16 Uhr

Söder verleiht Bayerischen Sportpreis an Olympiateilnehmer

Markus Söder hat in München den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Persönlicher Preis des Ministerpräsidenten" an 13 Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen Sommerspiele und der Paralympics verliehen.