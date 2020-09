Söder macht Fans Hoffnung auf Spiele mit Zuschauern

Bund und Länder streben offenbar schneller als geplant eine einheitliche Lösung für die Fanrückkehr in Stadien an. Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München mitteilte, wolle man in dieser Woche versuchen, einen Kompromiss für einen Probebetrieb mit Zuschauern zu finden. "Das kann möglicherweise auch schon zum Start der Bundesliga an diesem Wochenende erfolgen", sagte Söder. Dieser Probebetrieb könne dann auf einige Wochen ausgelegt sein. In dieser Woche solle eine Entscheidung fallen, ob, wann und in welcher Form das stattfinden könnte.

Bundesweit einheitliche Regelungen

Söder verwies auf die für Dienstag geplanten Verhandlungen auf der Ebene der Bundesländer. Ziel sei eine "einheitliche Philosophie", die dann für alle gelte, auch für alle Profiligen in anderen Sportarten wie Eishockey, Handball und Volleyball. Eine erste Überlegung sei laut Söder eine Zuschauer-Obergrenze, die sich zum Beispiel nach den jeweiligen regionalen Corona-Infektionszahlen richten könnte. "Wir in der Staatskanzlei sind zurückhaltender, andere offensiver", so Söder. Zur Frage, wie voll die Stadien unter Coronabedingungen denn werden könnten, sagte der Ministerpräsident auf Nachfrage: "Ich glaube nicht, dass es die Hälfte der Zuschauer sein wird."

Kein Risiko eingehen

Die Debatte um Zuschauer in den Stadien begleitet die Klubs vor dem Bundesliga-Start. Von Geisterspielen ist längst keine Rede mehr, auch die Gegner lenken langsam ein. Ob Bayern zum Start der Bundesliga am Wochenende bereits Zuschauer in den Stadien zulässt, werde sich erst im Lauf der Woche zeigen. Dennoch betonte Söder, es sei "das Wichtigste, keinen neuen Lockdown in der Wirtschaft und in den Schulen zu riskieren".