Söder: "Habe Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft"

Bayern-Trainer Flick versteht Supercup im Risikogebiet nicht

Neben Söder behagt auch Bayern-Trainer Hansi Flick die Austragung der Partie gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla gar nicht. "Es ist schon eine Sache, die man nicht ganz so versteht", sagte Flick nach dem Bundesligastart der Bayern gegen Schalke. "Wir sind nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen, die haben andere getroffen", bemerkte er mit Blick auf den europäischen Verband.

Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge zeigte dagegen Verständnis für die Entscheidung der UEFA. Sie habe sich die Vergabe der Partie an den Spielort Budapest "durchaus sehr schwer gemacht", berichtete Rummenigge. Sie war im vergangenen Monat getroffen worden.

Zu einem Spiel vor Publikum sagte Rummenigge. "Die UEFA wollte zielbewusst einen ersten Schritt wieder Richtung Zuschauernormalität gehen." Wegen ebenfalls steigender Corona-Zahlen in München musste das Heimspiel der Bayern gegen Schalke am Freitag kurzfristig doch ohne Fans stattfinden.

Für die Einreise in Ungarns Hauptstadt wird allerdings ein negativer Corona-Test benötigt. Der FC Bayern bietet den mitreisenden Fans eine Test-Möglichkeit in der Münchner Arena an. Ein kostenloser Corona-Test sei auch nach der Rückkehr aus Budapest am Münchner Flughafen möglich.

"Wir haben kein Interesse daran, dass Leute coronainfiziert aus Budapest zurückkehren und dann hier nicht erkannt werden. Wir werden daran mit der Stadt München und dem Gesundheitsamt sehr seriös arbeiten." Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender FC Bayern