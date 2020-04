Söder: Entscheidung zu Breitensport "vielleicht" nächste Woche

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Lockerungen für den Breitensport in Bayern für die kommende Woche angedeutet und diese zugleich an die Entwicklung in der Fußball-Bundesliga gekoppelt.

Über die Zukunft der Amateursportler und -vereine im Freistaat während der Corona-Krise werde in den nächsten Tagen debattiert, kündigte er am Montag im Bayerischen Rundfunk an. Eine Entscheidung, ob und wie die Einschränkungen gelockert und Trainings wieder aufgenommen werden können, erwartet Söder "nächste Woche vielleicht, würde ich mal sagen".

"Wir entwickeln jetzt halt einfach die Maßstäbe dafür, die auch nachvollziehbar sind." Markus Söder

Start der Bundesliga gibt den Takt vor

Während Profiklubs in Deutschland dank Ausnahmegenehmigungen wieder eingeschränkt - etwa mit so wenig Kontakt wie möglich - trainieren, ist dies den Amateuren noch nicht erlaubt. Die Fußball-Bundesliga will möglichst bald ihre Saison ohne Zuschauer fortsetzen. Die Entwicklung sei auch für den Breitensport wichtig, befand Söder. "Es hängt auch davon ab, ob die Bundesliga wirklich startet. Ich finde, ein bisschen im Einklang sollte das schon sein", ergänzte Söder.