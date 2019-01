Social-Media-Skandale: Ribéry in prominenter Gesellschaft

Der Bayern-Star Franck Ribéry beleidigte seine Follower im Netz aufs Übelste, nachdem er zuvor heftige Kritik auf einen von ihm selbst verbreiteten Clip erntete. Damit hat er sich als Vorbild komplett disqualifiziert – das ist nicht nur die Meinung der Bayern-Führungsriege, die mit einer hohen Geldstrafe reagierte.

Ribéry ist nicht der einzige, der sich in den sozialen Netzwerken einen Fauxpas leistete. Auch andere Sportler sind digital äußerst mitteilungsfreudig – was den einen oder anderen Fehltritt zur Folge hatte. So postete der mehrfach als Weltfußballer ausgezeichnete Cristiano Ronaldo ein Bild auf Instagram, auf dem er lässig in Jogginghose neben einem großen Budda-Kopf posierte. Dabei stellte er ein Bein auf der Ecke der Statue ab, womit er eine komplette religiöse Gemeinschaft gegen sich aufbrachte – sie war erzürnt darüber, dass der Portugiese eine heilige Statue quasi respektlos mit Füßen trat.