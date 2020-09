So startet die Basketball-Bundesliga in ihre Saison

Das erste Aufeinandertreffen der Bayern mit Titelverteidiger Alba Berlin – in der EuroLeague trifft man bereits am 9. Oktober aufeinander – ist für den 3. Januar 2021 auswärts terminiert. Das Rückspiel der beiden Meisterschaftsfavoriten steigt am 30. Spieltag (25.4.) im Audi Dome. Zum oberfränkischen Derby zwischen Bamberg und Bayreuth kommt es am 30. Dezember in Bamberg.