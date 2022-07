So lief der erste Spieltag der Regionalliga Bayern

Die Regionalliga Bayern hat ihren ersten Tabellenführer der Saison 2022/23: Die Amateure des FC Bayern München, die beim VfB Eichstätt mit 4:0 gewannen.

TSV Buchbach - SpVgg Unterhaching | 1:3

Das Team von Trainer Sandro Wagner gewann das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Regionalliga Bayern beim TSV Buchbach mit 3:1 (1:0).

TSV Rain/Lech - 1. FC Schweinfurt 05 | 0:3

Die Schweinfurter machten zum Auftakt der Regionalliga Bayern kurzen Prozess mit dem TSV Rain/Lech. Schon nach der ersten Halbzeit führten die Schweinfurter mit 2:0 durch Tore von Kristian Böhnlein und Pascal Moll. In der zweiten Hälfte erhöhte Adam Jabiri dann zum 3:0 Endstand.

Würzburger Kickers - SpVgg Hankofen-Hailing | 1:1

Schon am Freitagabend sind die Würzburger Kickers mit einem 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing in die neue Saison gestartet. Der Absteiger aus der Dritten Liga gilt als Favorit auf den sofortigen Wiederaufstieg. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Der Aufsteiger aus Niederbayern konnte das Führungstor der Unterfranken noch egalisieren und den Ausgleich bis zum Abpfiff halten.

FV Illertissen - Viktoria Aschaffenburg 1:2

Am Freitagabend war die Mannschaft von Viktoria Aschaffenburg zu Gast im Vöhlin-Stadion in Illertissen. Alle drei Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit. Der FV Illertissen konnte die 0:2-Führung der Aschaffenburger nicht mehr einholen und nur noch auf 1:2 verkürzen.

Wacker Burghausen - SpVgg Ansbach | 2:2

In einer ausgeglichenen Partie trennen sich der SV Wacker Burghausen und die SpVgg Ansbach mit einem gerechten Unentschieden. Burghausen war zunächst in Führung gegangen. Ansbach glich eine Viertelstunde später aus und ging nur zwei Minuten danach durch ein Tor von Michael Sperr sogar in Führung. Die Führung hielt aber nicht lange an, Thomas Winklbauer traf in der 42. Minute für Wacker Burghausen zum 2:2-Endstand.

SV Heimstetten - Türkgücü München | 1:2

Türkgücü München, Absteiger aus der 3. Liga, hat sich mit einem Blitzstart in der Regionalliga Bayern zurückgemeldet. Maximilian Berwein (1.) brachte die Münchner beim SV Heimstetten nach nur 8,9 Sekunden 1:0 in Führung und stellte damit gleich zum Beginn der zehnten Spielzeit eine neue Bestmarke auf. Heimstetten konnte noch einmal ausgleichen. In der 73. Minute traf dann aber der 20-jährige Jordi Woudstra zum 2:1-Endstand für Türkgücü München.

FC Augsburg II - DJK Vilzing | 2:3

Den ersten Dreier als Regionalligist gab es auf Anhieb für die DJK Vilzing. Die Mannschaft von Trainer Josef "Beppo" Eibl setzte sich beim FC Augsburg II kurz vor Schluss noch 3:2 durch. Erst in der 88. Minute hatte Thomas Stowasser mit seinem Treffer zum 3:2 den Sieg der DJK Vilzing klar gemacht.

TSV Aubstadt - 1. FC Nürnberg II | 1:3

Die zweite Mannschaft des Glubbs setzt sich an Spieltag eins klar gegen den Finalisten des Toto Pokals, TSV Aubstadt, durch. Die Aubstädter erwischten zwar den besseren Start und gingen in der 19. Minute durch ein Tor von Joshua Endres in Führung, doch dann drehten die Nürnberger auf. Yoon-Sang Hong traf erst zum 1:1, dann erhöhte Bryang Kayo auf 2:1 für den FCN und in der 72. Minute verwandelte wieder Hong zum 3:1-Endstand.

VfB Eichstätt - Bayern München II | 0:4

Die Bayern Amateure ließen dem VfB Eichstätt keine Chance. Mit einem klaren 4:0-Sieg übernahmen sie die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern. Die Treffer für die Münchner erzielten: Hyun-ju Lee (14. und 56.), Emilian Metu und per Elfmeter Lucas Copado.

SpVgg Greuther Fürth II - FC Pipinsried | 1:0

Zum Abschluss des ersten Spieltags besiegte das Reserveteam der Zweitliga-Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth den FC Pipinsried verdient zu Hause mit 1:0. Der entscheidende Treffer des Tages fiel bereits in der Anfangsphase durch ein Eigentor: Nach einem Pressschlag in Strafraumnähe zwischen Fürths David Ismail und Pipinsrieds Faton Dzemailyi schlug der Ball überraschend hinter Gästekeeper Felix Thiel ein. Die Heimelf vergab danach mehrere Chancen auf eine höhere Führung. Pipinsried ließ seine einzige gefährliche Gelegenheit im ersten Durchgang liegen: Marvin Jike schoss einen Elfmeter links neben das Tor.