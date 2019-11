So klingt die Kurve: Handy-Klingeltöne für Bayerns Fußballfans

So kommt der Klingelton auf Ihr Smartphone

Suchen Sie sich einfach Ihren Lieblings-Klingelton aus und laden ihn entweder gleich aufs Smartphone (wenn das MP3-Dateien direkt als Klingelton verwenden kann) oder auf den PC. Je nach Smartphone-Typ geht's dann unterschiedlich weiter:

Android-Smartphones

Sie können den Klingelton direkt als MP3-File auf das Handy laden. Die Datei verschieben Sie dann mit einem beliebigen Dateimanager in einen Ordner Ihrer Wahl. Danach kann der neue Klingelton in den "Einstellungen" unter "Töne und Vibration" eingestellt werden, indem Sie diesen Ordner anwählen.

Apple-Smartphones

Hier sind ein paar Schritte mehr nötig, es ist am Ende aber auch ganz einfach. Laden Sie einfach die Klingelton-Variante für Apple auf den PC. Dann das Handy an den PC anschließen, in iTunes auswählen und in der Liste "Auf meinem Gerät" die Rubrik "Töne" auswählen. Dann den heruntergeladenen Klingelton einfach per Drag & Drop auf das iPhone schieben. Danach kann der Klingelton auf dem Handy als Standard-Klingelton oder für andere Ereignisse ausgewählt werden.