So klappt der Start in die neue Radsaison

Radler-Vorbereitungen

Doch nicht nur das Radl will fit sein für die ersten Runden – auch die Radler selbst sollten sich nach der Winterpause nicht übernehmen und am Anfang mit einer kleineren Runde von etwa ein bis zwei Stunden anfangen. Denn nach der Winterpause muss sich der Po erst wieder an den Sattel gewöhnen.

Und auch die Ausdauer hat bei dem ein oder der anderen im Winter gelitten, das gilt es jetzt wieder aufzubauen. Und auch, wer im Winter sportlich war, sollte sich zu Beginn der Radlsaison nicht übernehmen, lieber das erreichte Niveau stabilisieren und die Grundlagenausdauer ausbauen. Ambitionierte Radler sollten auf ihre Fahrtechnik achten und die Trittfrequenz im Auge behalten: In der Ebene ist 90 ein gute Wert, am Berg sollten die 70 nicht unterschritten werden.

Kleidung und Routenplanung

Gerade im Frühjahr sind die Temperaturunterschiede in der Sonne und im Schatten besonders groß. Da empfiehlt sich ein Zwiebellook mit warmem Unterhemd und einer Jacke mit Reißverschluss. Der kann zur Temperaturregelung ganz leicht unterm Fahren auf- oder zugezogen werden.

Mit einer geschickten Tourenplanung können auch kürzere Runden abwechslungsreich und anspruchsvoll gestaltet werden. Außerdem lassen sich die Ausflüge ans Wetter anpassen, indem man Wald- und Schattenstücke weitgehend meidet und sonnigere Straßen bevorzugt. Und wenn der Wind doch zu stark weht, findet sich sicher eine Möglichkeit zum Abkürzen – entweder direkt nach Hause oder zu einer Einkehr.