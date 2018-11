So ist der FC Bayern in Dortmund nicht Favorit

"Bis aufs Blut" - Hoeneß' Aussage steht

Präsident Uli Hoeneß sieht seinen FCB daher im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund (Beginn: 18.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) nicht in der Favoritenrolle: "Wir fahren als Außenseiter nach Dortmund - zum ersten Mal seit langer Zeit." Hoeneß wäre daher schon mit einem Punkt zufrieden. "Man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier einfahren. Dortmund hat bis jetzt eine sehr gute Saison gespielt."

Geduld ist gefragt

Bei einer Niederlage in Dortmund würde sich der Rückstand des deutschen Rekordmeisters auf sieben Punkte erhöhen. Aber selbst dann schloss Hoeneß am Mittwochabend eine Trainerdiskussion aus: "Wir haben eine Mannschaft, die im Umbruch ist, einen jungen Trainer, der sich hier reinarbeiten muss. Da muss man ein bisschen Geduld haben." Seine Aussage von Anfang Oktober, er werde Kovac "bis aufs Blut" verteidigen, habe nach wie vor Gültigkeit, so Hoeneß weiter. "Daran hat sich nichts geändert, meine Aussagen gelten nicht nur für zwei, drei Wochen."