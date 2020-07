100 Jahre "Kicker": Wo bleiben die Frauen im Sportjournalismus?

Eine wissenschaftliche Studie der Hochschule Ansbach, die alle deutschen Sportredaktionen befragt hat, zeigt: Weniger als zehn Prozent der Journalisten sind weiblich. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich daran wenig geändert. Auch der Verband deutscher Sportjournalisten bestätigt diese Zahlen. Von 3.700 Mitgliedern sind nur zehn bis elf Prozent Frauen.

Unglaublich: Eine Frau als Volontärin beim Kicker

Anfang der 2000er-Jahre war Jana Wiske die erste Frau, die beim Kicker volontierte. "Der erste Kontakt war bei der WM 1990", erinnert sich die heutige Professorin für Public Relations und Sportjournalismus an der Hochschule Ansbach. "Ich habe zu meinem Vater gesagt: ‚Ich geh mal in den Sportjournalismus.‘ Ich wollte eigentlich mal ein WM-Endspiel kommentieren. Daraus ist dann nichts geworden…"

Neben ihrem BWL-Studium an der Universität Erlangen fing Wiske an, im benachbarten Nürnberg als freie Mitarbeiterin beim Kicker zu arbeiten. Nach dem Abschluss bewarb sie sich für ein Volontariat. Die Reaktionen: Eine Frau als Volontärin, das gab es ja noch nie! Doch sie wurde genommen und fühlte sich wohl in der Männerwelt.

Frauen machen den Frauensport

Doch einen Wermutstropfen gab es: Anders als ihre männlichen Kollegen durfte sie zwar ab und zu über ein Bundesligaspiel berichten, aber nie eine Bundesliga-Mannschaft redaktionell betreuen. In der 2. Liga war sie mal für den FC Ingolstadt 04 zuständig, aber ansonsten wurde sie als Frau erst mal den anderen Sportarten, nicht dem Fußball zugeteilt. Und – Achtung Klischee – dem Frauenfußball, erzählt sie lachend.

Kicker sucht nach Frauen

Dass Frauen im Sportjournalismus auch heute noch unterrepräsentiert sind, will auch einer der drei aktuellen Kicker-Chefredakteure, Jörg Jakob, nicht bestreiten. Was ihn aber ärgert, ist der Vorwurf, dass das an den Männern in der Chefredaktion liege, die Frauen keine Chance lassen. Für sich und seinen Kollegen Alexander Wagner weist er solche Vorwürfe jedenfalls weit von sich: „Wir kriegen auch kaum bis null Bewerbungen für die Redaktion von Frauen." Sie würden keine Bewerberin ablehnen, nur weil sie weiblich ist, sagt Jakob. "Wir würden aber auch nicht sagen, wir müssen jetzt unbedingt eine Frau einstellen, nur damit es eine Frau ist. Das ist doch auch klar."

Seitdem die beiden gemeinsam Personal einstellten, seien auf verschiedenen Ebenen so viele Frauen eingestellt worden wie nie zuvor.