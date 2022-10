Snowboarderin Loch: Die "Frohnatur" ist wieder da

Vor über zehn Jahren war die zweifache Junioren-Weltmeisterin Cheyenne Loch ein gefeiertes Talent bei den Raceboardern von Snowboard Germany. Auch bei den Profis im Weltcup konnte die Schlierseerin aufs Podest carven.

Doch vor eineinhalb Jahren musste sie das Brett abschnallen und verletzungsgeplagt ihre Karriere beenden - jetzt ist die 28-Jährige wieder da. "Das ist echt schön wieder dabei zu sein. Es fühlt sich so an als wäre ich gar nicht weg gewesen", sagte Loch im BR24-Sport-Interview.

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister ist glücklich, dass Loch zurück ist: "Sie ist so eine Frohnatur und ein wahnsinnig sympathischer Mensch."

Ein Sieg blieb ihr bislang verwehrt

Zwei Kreuzbandrisse, Sprunggelenks-OP - oft fuhren die Schmerzen mit und trotzdem raste Loch immer wieder aufs Podest, aber nie zum Sieg. "Das Siegthema war für mich schon immer ein sehr großes und man fragt sich woran es liegt: Wenn es für den zweiten Platz reicht, müsste es von den Skills her eigentlich auch für einen Ersten reichen." Loch hat an sich mental gearbeitet, ist schmerzfrei und hat ein Ziel: die WM in Georgien.