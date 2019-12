Snowboarderin Jörg eröffnet Weltcup-Saison mit Platz zwei

Die 31-Jährige unterlag erst im Finale gegen die Weltmeisterin Zogg. "Ein super Start in die Saison, besser kann man es sich nicht wünschen", sagte Jörg, gab sich aber auch kritisch: "Ein bisschen ärgerlich am Ende, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, aber da waren unten einfach zu viele Fehler". Als zweitbeste Deutsche kam Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen auf Platz sieben, ihre Vereinskolleginnen Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter erreichten Rang 17 und 25. Bei den Herren wurde Stefan Baumeister aus Bad Aibling als Sechster bester Deutscher, Sieger wurde der österreichische Ex-Weltmeister Andreas Prommegger.

Doppel-Olympiasiegerin Ledecka: Alpinsieg statt Snowboard-Weltcup

Das Damenrennen fand in Abwesenheit von Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka statt. Die hatte stattdessen beim alpinen Weltcup in Lake Louise überraschend die Abfahrt gewonnen.

Jörg will den Gesamtweltcup holen

Am Sonntag folgt in Bannoje bereits der nächste Wettkampf im Parallel-Riesenslalom, der Disziplin, in der Jörg im Februar WM-Gold holte. Die 31-Jährige hat als Saisonziel den Gewinn des Gesamtweltcups ausgegeben.