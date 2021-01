Snowboarderin Hofmeister holt in Moskau Podestplatz

In der russischen Hauptstadt setzte sich die letztjährige Gesamtsiegerin aus Bischofswiesen im kleinen Finale des Parallelslaloms gegen die Schweizerin Patrizia Kummer durch und sicherte sich den dritten Rang.

Bann gebrochen

In den Jahren zuvor waren die deutschen Athletinnen und Athleten in der russischen Hauptstadt stets ohne Podestplatz geblieben. Neben Hofmeister hatten sich diesmal noch Weltmeisterin Selina Jörg, Carolin Langenhorst und der WM-Dritte Stefan Baumeister für die Finalläufe qualifiziert, sie schieden aber in der Runde der letzten 16 aus.

"Kein Gepäck und Rückenschmerzen: Die Vorbereitung auf das Rennen war nicht wirklich ideal", sagte Hofmeister nach der ersten deutschen Podestplatzierung beim City-Event in Moskau mit Blick auf Probleme mit verspätet eingetroffenem Equipment: "Umso schöner, in Moskau zum ersten Mal auf dem Podium zu stehen. Die Stimmung hier mitten in der Stadt bei Flutlicht und mit Feuerwerk ist was ganz Besonderes."

Das Finale entschied die Österreicherin Daniela Ulbing knapp vor der erst 17 Jahre alten Favoritin Sofia Nadyrschina (Russland) für sich. Für Ulbing war es der erste Weltcup-Sieg seit 2017.

Dmitrii Karlagatschew (Russland) gewann vor Zan Kosir aus Slowenien.