Snowboarder Vockensperger kann Winterspiele "kaum erwarten"

Mit Olympia hat er sich eigentlich "noch gar nicht auseinandergesetzt. Es ist noch so weit weg, ich lasse mich überraschen". Aber Vockensperger kann es trotzdem "kaum erwarten", endlich vor Ort zu sein.

Vockensperger: "Dankbar nach überstandenen Ups und Downs"

Fest steht für den Snowboarder aber: Der Aufwand, um dahin zu kommen, "hat sich gelohnt". Dabei musste er eine lange Verletzungspause mit vielen Ups und Downs überstehen. Jetzt ist er aber im Vorfeld der Olympischen Spiele einfach "unheimlich dankbar, dass jetzt alles so aufgeht und ich das erleben kann".

Weniger Schmerzen dank Luftkissentraining

Im Sommer ist das Team zur Vorbereitung für ein besonderes Training nach Österreich gereist. Dort gibt es seit drei Jahren ein Luftkissen für die Landung. "Ich wäre froh gewesen, wenn das zwei Jahre früher gekommen wäre", schmunzelt Vockensperger. Schließlich habe er seine ersten Triples auf Schnee gelernt. Mit solch einem Luftkissen hätte er sich "bestimmt ein paar Schmerzen erspart". Aber auch die nimmt er in Kauf.

"Immer alles möglich"

Schließlich war bei ihm "das Herz immer beim Snowboarden". Sein Motto lautet: "Es ist immer alles möglich, ich setze mir keine Grenzen". Damit lebt auch der Traum von einer olympischen Medaille.

Deutsche Erfolgsgeschichte im Snowboardsport

Angeführt von einem neunköpfigen Top-Team um die Olympia-Dritte Ramona Hofmeister (Parallel-Riesenslalom) hofft der deutsche Snowboard-Verband auf möglichst viele Qualifikationen für die Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022). "Wir sind aktuell weltweit die Nummer drei", betonte Präsident Hanns-Michael Hölz und erklärte: "Da ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die im deutschen Sport ihresgleichen sucht."

Präsident Hölz kritisiert Olympia in Peking

Trotz aller Vorfreude äußerte der Verbandschef aber auch Kritik an den bevorstehenden Winterspielen: "Wir können nach den Erfahrungen, die wir mit der Pandemie, mit Menschenrechten, mit autokratischen Systemen und Gigantismus gemacht haben, nicht einfach so darüber hinweggehen und weitermachen." Stattdessen wünscht sich Hölzl eine Großveranstaltung in Deutschland. Hier gäbe es Anlagen, dich sich "auch aus Sicht der Nachhaltigkeit gut nutzen" ließen.