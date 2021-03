Snowboarder sorgen weiter für Furore: Auch Höflich im WM-Finale

Es läuft für Snowboard Germany bei den Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Aspen in Colorado: Einen Tag nach den Slopestylern Annika Morgan und Leon Vockensperger hat sich auch André Höflich in der Halfpipe für das Zehner-Finale am Samstag (21.00 Uhr) qualifiziert.

Höflich traut sich Medaille zu

Mit einem sicheren ersten Run kam der 23-jährige Allgäuer locker auf Platz sechs und will im WM-Finale angreifen. "Mein Plan war es, einen sicheren Lauf in der Qualifikation nach unten zu bringen. Das hat gut funktioniert. Jetzt freue ich mich auf das Finale am Samstag", sagte Höflich nach der Quali: "Dann werde ich noch was draufsetzten und alles noch ein bisschen sauberer landen. Ich will auf jeden Fall in die Top fünf – und vielleicht ist sogar eine Medaille drin."

Zwei Verletzungen im deutschen Team

Allerdings mussten Deutschlands Snowboarder auch zwei Tiefschläge hinnehmen: Leilanie Ettel (SV Pullach) und Christoph Lechner (SC Ostin) konnten verletzungsbedingt nicht mehr zum zweiten Run antreten und hatten keine Chance auf die Final-Qualifikation. Die WM-Debütanten Benedikt Bockstaller (WSV Bischofswiesen) und der erst 15-jährige Florian Lechner (SC Ostin) landeteten auf den Plätzen 15 und 22.

Ettel verletzte sich in einem Trainingsrun vor der Qualifikation und verpasste als Neunte im ersten Lauf nur knapp einen Finalplatz. Lechner verletzte sich nach Angaben von Snowboard Germany im ersten Durchgang bei einer zu tief geratenen Landung am Knie.

"Beide wurden sicherheitshalber aus dem Contest genommen. Sie sind zur Abklärung im Krankenhaus. Die genauen Diagnosen stehen noch aus", teilte der Verband mit.

"Wir hatten heute viele Ups und Downs. Für André lief alles nach Plan. Mit ihm sind wir mega happy. Auch mit Benny und Florian. Für Christoph und Leilani lief es leider nicht so gut: Wir hoffen, dass sie sich nicht schlimmer verletzt haben und bald wieder fit sind." Halfpipe-Trainer Luka Gartner