Snowboarder Baumeister in Olympiaform - Hochreiter auf Podest

Snowboarder Stefan Baumeister hat beim Weltcup in Simonhöhe/Österreich seine Rolle als Medaillenanwärter bei Olympia 2022 in Peking bestätigt. Im letzten Parallel-Riesenslalom vor den Winterspielen siegte der Oberbayer aus Feldkirchen-Westerham auf der Simonhöhe in Kärnten.

"Ich bin happy", sagte der 28-Jährige nach seinem Finalsieg gegen den Slowenen Tim Mastnak. In der Olympiasaison ist es bereits der zweite Sieg für Baumeister, in den weiteren beiden Rennen belegte er jeweils Platz zwei. Durch den Sieg in Simonhöhe fährt er als Weltcupspitzenreiter nach Peking.