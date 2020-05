Snowboardcrosser Schad steigt endgültig vom Brett

Ein "Rücktritt auf Raten"

Bereits in der vergangenen Saison hatte der Miesbacher ein Jahr Babypause eingelegt. Dadurch war das Ganze "ein bisschen ein Rücktritt auf Raten. Der Cut ist nicht so hart und tut vielleicht weniger weh", sagt der 32-Jährige.

Rückblickend erinnert er sich am liebsten an seinen ersten Weltcupsieg. Das war im März 2012 beim Saisonfinale in Valmalenco in der italienischen Lombardei. "Für mich war das auch eine Art Initialzündung". Die Erfolge danach "mit Paul (Anm. d. Red.: Berg) waren aber auch richtig cool, weil man die Freude teilen kann. Und auch mit allen als Team feiern kann." So feierte er mit seinem Kollegen seinen zweiten Weltcupsieg beim Teamevent in Schruns im Jahr 2013.

"Einfach das gemacht, was mir Spaß macht"

Zu den "ganz großen Medaillen" bei Olympischen Winterspielen oder Weltmeisterschaften hat es zwar nicht gereicht. Aber Bei den Winter-X-Games 2016, laut Schad "DEM Contest für jeden Snowboarder", gewann er die Bronzemedaille. "Ich war halt immer erst Snowboarder und dann Leistungssportler. Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht", erklärte der Oberbayer. Als stellvertretender Leiter der Bundeswehr-Sportfördergruppe in München und als neu berufenes Mitglied des Präsidiums bei Snowboard Germany wird der Familienvater seinem Sport aber weiterhin verbunden bleiben.