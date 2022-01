Snowboardcross: Niederbayer Martin Nörl siegt in Russland

Die deutschen Snowboardcrosser zeigen sich rund vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking in Topform. Im russischen Krasnojarsk sicherte sich der 28 Jahre alte Martin Nörl aus Landshut am Samstag seinen zweiten Weltcup-Sieg der Karriere. Nörl startet für den DJK-SV Adlkofen. Paul Berg komplettierte mit Platz vier das starke Gesamtergebnis aus deutscher Sicht.

Zwei Athleten positiv auf Corona getestet

"Die Bretter sind brutal gut gelaufen. Es lief heute einfach", stellte Nörl nach seinem Erfolg bei Temperaturen um minus 20 Grad Celsius fest. Zweiter wurde der Franzose Merlin Surget gefolgt von Julian Lüftner aus Österreich.

Am Rande der Wettkämpfe wurden zwei namentlich nicht genannte Aktive positiv auf das Coronavirus getestet. Die für das Wochenende angesetzten Wettkämpfe würden dadurch nicht beeinträchtigt, teilte der Ski-Weltverband FIS mit.